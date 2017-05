Participa y gana un viaje para vivir Bonnaroo 2017 con LOS40

Llega el Festival Anual de Música y Arte Bonnaroo en su versión 2017 y en LOS40 lo viviremos al máximo con todo el cubrimiento exclusivo que haremos desde Manchester, Tennessee desde el 8 hasta el 11 de junio.

Esta fiesta de la música se vive en varios escenarios con aproximadamente 200 artistas que se presentarán con sus más grandes éxitos en el día a día del festival.

Y es que si decimos grandes no nos equivocamos, en esta edición tendremos las presentaciones de artistas como U2, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Chance the rapper, Major Lazer, Dua Lipa, Flume, Lorde, Marshmelo, The XX, Cage The Elephant, Glass Animals, Tove Lo, Crystal Castles y muchos más.

TU PUEDES VIVIR EL FESTIVAL CON EL EQUIPO DE LOS40

Alberto Marchena y Roberto Cardona harán el cubrimiento exclusivo del festival, pero como sabemos que te mueres por ir, hay un cupo más para que lo vivas de cerca con ellos y seas otro de nuestros enviados especiales.

¿CÓMO PARTICIPAR?

* Escucha toda la programación de LOS40 (El Morning De 40, La playlist de Alex Pinilla, La playlist de Roberto Cardona, Heisel Time y Lo+40 con Miguel Fuentes)

* Cada hora tendremos una canción clave, el oyente que envíe el primer tweet de cada playlist será el finalista de la hora.

* El 1 de junio tendremos un ganador que se irá con todos los gastos pagos a disfrutar de Bonnaroo, gracias a LOS40 y a Atrápalo.