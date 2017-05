Justin Bieber vuelve a colaborar con el productor y Dj estadounidense Diplo, una canción que tiene evidentes aire de rap ya que también cuenta con la participación de Young Thug y Rich The Kid.

El sencillo se llama "Bankroll" y hace parte de lo nuebo de este Dj quien ya nos había dado muestras de su buena relación con el canadiense con su anterior éxito "Where Are Ü Now".