En los últimos años la cantante Demi Lovato ha protagonizado una impresionante transformación física como parte del proceso para trabajar en su salud mental y mantenerse sobria tras superar sus antiguos problemas de adicciones y bulimia, un largo recorrido que ha venido documentando en las redes sociales y que le ha convertido en una inspiración para muchos jóvenes de todo el mundo.

El último consejo que la artista ha dado a sus seguidores es el de buscar la estabilidad a través del ejercicio físico, especialmente las artes marciales, una disciplina a la que ella se aficionó a raíz de su relación con el luchador profesional Guilherme 'Bomba' Vasconcelos.

"Es terapéutico, desde luego. Cuando estoy en el gimnasio es cuando más segura me siento de mí misma, entrene en lo que entrene, ya sea boxeo, kickboxing, Muay Thai o jiu-jitsu", ha confesado en una entrevista a la revista Us Weekly sobre su pasión por las artes marciales.

La intención de Demi es combatir con su propio ejemplo los cánones físicos irreales que gobiernan el mundo del entretenimiento con el objetivo de demostrar y concienciar al público de que hay muchos tipos de belleza y todos ellos válidos.

"Me siento segura de mí misma gracias a mis esfuerzos diarios. Cada día me miro al espejo, y me repito que soy preciosa pase lo que pase, que tengo que aceptar mis defectos tal y como son, que mis curvas son bonitas, y que esta soy yo. Espero poder inspirar a otras chicas para que vayan al gimnasio y así se vean sanas y cómodas en su propia piel", ha añadido en la misma conversación.

El increíble cambio físico -y emocional- de la que fuera estrella Disney comenzó a hacerse patente durante su relación de seis años con el actor Wilmer Valderrama, quien se convirtió en su gran apoyo después de que tocara fondo y decidiera dar un vuelco a su vida.