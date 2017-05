A Liam Payne no le gusta el nombre de su hijo ‘Bear’

La guapa cantante Cheryl Cole fue quien tuvo la última palabra a la hora de elegir el nombre del pequeño Bear, su primer retoño junto al cantante de One Direction, cuando este llegó al mundo hace dos meses.

A pesar de que Liam Payne siempre se había inclinado por un nombre más tradicional, el joven de 23 años no se opuso en ningún momento a los deseos de su chica.

"A mí me gustan más los nombres de toda la vida, pero a la señora... ella prefiere los que son más originales, únicos, y que la gente recordará siempre. Fue su elección. Yo no iba a llevarle la contraria, al fin y al cabo ella es la que ha hecho todo el trabajo duro, ¿no es así?", ha reconocido ahora el ídolo juvenil en una entrevista a la publicación The Sun on Sunday.

Como dato curioso, cabe destacar que la feliz pareja se tomó su tiempo para conocer mejor la personalidad del bebé antes de decidir cómo bautizarían a su primogénito.

Actualmente el intérprete se encuentra en Estados Unidos ultimando los detalles del que será su primer disco en solitario mientras el resto de su recién estrenada familia permanece en Inglaterra.

"Hablamos por FaceTime todo el tiempo y el otro día me sonrió por primera vez, fue muy especial. Me gustaría poder pasar cada instante a su lado, pero afortunadamente Cheryl es maravillosa, se ocupa de todo personalmente. Ha sido una bendición", ha asegurado el orgulloso papá, quien asegura que su bebé es un pequeño clon suyo, aunque con los ojos de su preciosa madre.