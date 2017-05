Kylie Jenner está a punto de lanzar oficialmente su serie documental "Life of Kylie" que será estrenada el próximo 6 de julio en E! Entertainment.

A pesar de llevar unos 10 años expuesta frente a las cámaras gracias a el reality familiar ‘Keeping Up With The Kardashians’, la joven celebridad asegura que no todo es alegría en su vida y eso es lo que promete mostrar en esta nueva apuesta televisiva.

"Cuando creces frente a las cámaras, todo el mundo siente que te conoce, pero no es así’... ‘Siento que mucha gente tiene impresiones equivocadas de quién soy yo" aseguró en el avance que ya está rodando en las redes.

Este sería un regalo para sus fanáticos, no en vano según la Revista Time, es una de las adolescentes más influyentes del mundo.