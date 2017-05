Harry Styles protagonizará el próximo 'Carpool Karaoke' de James Corden

El cantante Harry Styles tiene toda una semana por delante para acabar de demostrar que no necesita a sus compañeros de One Direction a su lado para cosechar grandes éxitos y atraer grandes índices de audiencia, ya que hasta el próximo viernes actuará todas las noches en el popular programa nocturno que presenta el cómico James Corden: el llamado 'The Late Late Show'.

Ahora el propio Corden ha confirmado que el ídolo juvenil será también el próximo invitado a la sección del programa que ha venido causando furor entre los televidentes: el 'Carpool Karaoke'.

"Señoras y señores, les voy a comunicar algo que espero los haga muy felices. Lo he organizado todo para que el señor Harry Styles me ayude a venir a trabajar [a los estudios de la cadena CBS] el próximo jueves en un nuevo 'Carpool Karaoke'. No querrán perdérselo", anunció el británico, que ya contó en diciembre de 2015 con los cuatro integrantes actuales de One Direction en este "improvisado" karaoke.

🚨🚨#CarpoolHarryoke 🚨🚨 Una publicación compartida de The Late Late Show (@latelateshow) el 15 de May de 2017 a la(s) 9:53 PDT

En la emisión del lunes, el guapo artista tocó en directo su primer sencillo, 'Sign of the Times', y se sentó en el sofá de entrevistados junto al actor Aaron Taylor-Johnson, donde ambos charlaron animadamente sobre sus proyectos y contaron alguna que otra anécdota desconocida para el público.