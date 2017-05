Bella Thorne afirma que en Disney la odian

Como tantas otras estrellas juveniles de Disney, cuando la relación profesional de Bella Thorne con la factoría de ficción llegó a su fin, la joven actriz de 19 años protagonizó una transformación física acelerada ante las cámaras que le llevó a abandonar la dulce imagen que exhibía en la serie 'Shake It Up' para adoptar un aire mucho más adulto y sexual.

Esa es una de las muchas razones por las que la intérprete de 19 años está convencida de que sus antiguos jefes no quieren ni oír mencionar ahora su nombre, tal y como ha confesado en la esfera virtual haciendo gala de su habitual sinceridad sin filtros.

"Yo estaría más que dispuesta, pero probablemente a estas alturas me odien", afirmó Bella en respuesta a un tuit de una seguidora que la proponía como la candidata perfecta para dar vida al personaje de animación Kim Possible en una película de acción real.

Los cambios a nivel físico de la artista incluyen piercings en los pezones y una amplia gama de tintes de pelo aparentemente inagotable. Con cada nueva transformación consigue además generar un gran revuelo entre quienes aplauden su osadía en cuestiones de moda y quienes echan de menos su antiguo estilo más recatado.

"En cuanto a mi apariencia, algunas veces pienso: 'Esta soy yo, estoy jo****mente estupenda, si no te gusta no me importa'. Si no te gusta mi piercing de la nariz, bueno, a mí me parece genial... Algunas mañanas me levanto muy feliz y otros días tengo un humor más oscuro y me visto entera de negro. Otras veces simplemente quiero teñirme el pelo porque estoy aburrida. El aburrimiento es algo real", confesó la actriz.