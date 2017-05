Camila Cabello anuncia los detalles de su primer sencillo como solista

Camila Cabello llega con su primer álbum que marca el inicio de su carrera en solista, un proceso que ha llevado de la mano de sus fans, es por eso que compartió detalles de lo que será su primer sencillo "I Have a Questions".

Según la intérprete el proceso de composición de este tema musical parte de un momento muy difícil que pasó cuando estaba dentro de la agrupación.

“La historia detrás del álbum comienza con la segunda canción que escucharán, llamada ‘I Have Questions’, que empecé a escribir en un cuarto de baño de hotel mientras estábamos de gira, hace poco más de un año"..."Estaba completamente herida durante ese tiempo, era ese tipo de dolor del cual es difícil hablar y era ese tipo de capítulo que nunca quieres leer en voz alta” dijo la artista.

Por medio de esta publicación la ex Fifth Harmony le compartió a sus fans todo lo que pasó para sacar adelante este primer sencillo que hace parte de su álbum ‘The Hurting, the Healing, the Loving’.