La razón por la que Miley Cyrus se arrepiente de su polémico vídeo de 'Wrecking Ball'. 

No cabe duda de que el videoclip del sencillo 'Wrecking Ball' supuso un punto de inflexión en la carrera de Miley Cyrus, enterrando definitivamente su imagen inocente de ídolo juvenil para convertirla en la polémica artista que ha sido durante los últimos tiempos.

Sin embargo, ahora la cantante ha reconocido que se arrepiente bastante de sus años lamiendo mazos desnuda mientras jugaba al popular juego 'con quién te casarías, tendrías sexo o matarías', pero sustituyendo a personas por sus propias canciones.

"Me casaría probablemente con 'The Climb' porque todavía creo en su mensaje. Tendría sexo con '7 Things'. Y mataría a 'Wrecking Ball'. Es algo que no se puede olvidar... cuando te columpias desnuda encima de una bola de demolición, esa imagen vivirá para siempre. Si haces algo así de una forma tan pública, es para siempre. Es algo que nunca podré olvidar. Siempre seré la chica desnuda sobre una bola de demolición, no importa lo que haga. Debería haberlo tenido en cuenta, que sería algo que me perseguiría toda la vida", ha confesado en el programa de radio de Zach Sang.

"Mi peor pesadilla es que pongan 'Wrecking Ball' en mi funeral. Es mi peor pesadilla. Me imagino un vídeo de 'siempre recordaremos a Miley', seguido de la canción y el típico mensaje de 'era una gran persona'", ha bromeado en la misma conversación.

El claro cambio de mentalidad de la también actriz tiene mucho que ver con la situación política actual, ya que como ha repetido en varias ocasiones, es el momento de mostrarse unidos, algo que ha querido plasmar en su sexto álbum de estudio y en el primer adelanto del mismo, el sencillo 'Malibu'.

"Nunca te hubiese creído si hace tres años me hubieses dicho que escribiría una canción así. Este disco es un reflejo del hecho de que, sí, todo me importa una m*****, pero ahora no es el momento de que la gente te importe una m*****. Prefiero darle un abrazo al mundo y decir: 'Oye, mira. Estamos bien, te quiero, y espero que tú también puedas decirme que me quieres'", reflexionaba con Billboard hace unas semanas.