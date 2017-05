Publican supuesta foto de Ariana Grande después del atentado en Manchester

A raíz del atentado terrorista al finalizar un concierto de Ariana Grande en Manchester, sus seguidores andan muy preocupados pues en internet está circulando una foto en donde se ve a la cantante con heridas en su cara.

Sin embargo, el portal Mashable aclaró que la foto es del año 2015 y fue tomada en medio de las grabaciones de ‘Scream Queens’, serie de Fox en la que la cantante participó en algunos capítulos.

Por otra parte, The Associated Press confirmó que la cantante estadounidense no había resultado herida, según su representante.