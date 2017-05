Jennifer Lopez proclama su amor por Alex Rodriguez en Instagram

La cantante Jennifer Lopez ha revolucionado a los millones de seguidores que siguen diariamente sus aventuras en las redes sociales con una rarísima declaración de amor virtual hacia su nuevo compañero sentimental, el exjugador de béisbol Alex Rodriguez, quien aparece por segunda vez en el perfil de Instagram de la diva del Bronx para poner una vez más de manifiesto que su relación no podría estar más consolidada.

"Este es mi 'Man Crush Monday'", reza el escueto texto con el que quiso describir una enternecedora foto que, además, supone todo un guiño a la cultura digital al sumarse la intérprete a la moda con la que los internautas comparten fotos de sus respectivos 'amores platónicos' para empezar bien la semana.

My #MCM 💗 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 22 de May de 2017 a la(s) 11:45 PDT

Pero lo cierto es que la irrefrenable atracción que la estrella del pop siente por el aclamado deportista nada tiene de platónica, ya que como han demostrado ambos en infinidad de ocasiones durante los escasos meses que llevan juntos, el cariño es recíproco y los dos aprovechan cualquier momento para cultivar con intensidad su envidiable romance.

Hace solo unos días, de hecho, Jennifer se dejaba fotografiar en el set de grabación de su serie 'Shades of Blue' durante un breve momento de descanso que no dudó en utilizar para hablar por videoconferencia con su amado, asegurándose así de que no la echaba demasiado de menos.

Pero la consagración pública de la famosa pareja, apodada por los medios estadounidenses como J-Rod, tuvo lugar pocas semanas antes y en un evento tan mediático como el de la gala de la moda del Museo Metropolitano de Nueva York, en el que ambos dejaron patente además que uno de sus muchos intereses compartidos reside precisamente en la pasión que ambos sienten por el baile.