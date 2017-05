El sentido homenaje desde México de Harry Styles a las víctimas de Manchester

Estrellas de la industria musical están devastadas tras el atentado en el concierto de Ariana Grande que dejó un saldo de 22 muertos y más de 50 heridos.

Harry Styles, ex integrante de One Direction, no pudo ser ajeno a la tristeza que está viviendo su país y por eso decidió hacer un show acústico en México y rendir un sentido homenaje a las víctimas.

[MATERIAL EXCLUSIVO DESDE EL LUNARIO EN EL AUDITORIO NACIONAL DE MÉXICO]

Despúes de las sentidas palabras del cantante, intervino un traductor para comunicarle a las fans que solo sería un show acústico por respeto a las víctimas.