Harry Styles vende su casa de Los Ángeles por 8,5 millones de dólares

El cantante Harry Styles ha puesto a la venta la propiedad que posee en el exclusivo barrio angelino de Hollywood Hills por 8 millones y medio de dólares, una cantidad significativamente superior a la que él desembolsó cuando se hizo con la residencia en enero del año pasado.

Según revela el agente inmobiliario del artista, Justin Huchel -de Hilton & Hyland- al diario Wall Street Journal, la razón principal por la cual Harry habría decidido vender la mansión es la escasa frecuencia con la que visita la ciudad, ya que actualmente divide su tiempo entre su Reino Unido natal y Nueva York, donde ha adquirido un lujoso apartamento en Manhattan por casi 7 millones de dólares.

En su momento, el guapo artista habría comprado la vivienda de Los Ángeles pensando únicamente en los beneficios que podría reportarle su venta en un futuro, de lo que se desprende la posibilidad de que el intérprete se haya propuesto convertirse de forma paralela en todo un magnate inmobiliario.

"Harry es un chico listo y no se está deshaciendo de su casa sin ningún motivo. La compró como inversión y ha esperado un año a que el precio subiera. Ahora espera conseguir un buen acuerdo. Todo se está llevando en secreto y todavía no está en el mercado, pero su agente ya está organizando visitas privadas. Prefiere mantenerlo en secreto porque no quiere que potenciales compradores se echen atrás cuando sepan de quien es la propiedad", revelaba hace unos meses un informante al diario The Sun.

La vivienda en cuestión tiene una extensión de 380 metros cuadrados con tres dormitorios, cinco cuartos de baño, una sala de cine y un gimnasio repartidos en tres plantas, y también cuentan con un sistema de calefacción central y aire acondicionado. Los grandes ventanales que dan al jardín -con piscina y jacuzzi- ofrecen además bonitas vistas a la famosa Sunset Strip y al océano Pacífico.

De acuerdo a los últimos rumores, el intérprete de 'Sign of the Times' habría iniciado recientemente una relación con la bloguera británica Tess Ward, lo que podría explicar su supuesta decisión de vivir a caballo entre las dos orillas del Atlántico.