Katy Perry quiere hacer las paces con Taylor Swift. 

En 2012 comenzó uno de los enfrentamientos más famosos de la industria discográfica, el de Katy Perry y Taylor Swift.

Las dos cantantes pasaron de ser íntimas amigas y rivales en las listas de éxitos a enemigas declaradas en el plano personal tras una serie de encontronazos que han sido fielmente documentados por los medios y alimentados por las indirectas que ambas se han dedicado en los últimos cinco años.

Lo que empezó siendo solo un distanciamiento cuando la intérprete de 'California Gurls' inició una relación sentimental con John Mayer, uno de los exnovios de la de Nashville, terminó por convertirse en una guerra abierta después de que Katy tratara supuestamente de arrebatarle a su competidora a tres de los integrantes de su cuerpo de bailarines poco antes de un importante concierto.

En respuesta, Taylor escribió su exitoso tema 'Bad Blood', que podría traducirse como 'mala onda' y que ella misma confesó que estaba dedicado a una "estrella del pop", aunque sin especificar nunca que se tratara de su antigua amiga.

En plena promoción de su nuevo álbum, Katy Perry ha vuelto a avivar la polémica asegurando que estaría dispuesta a perdonar y olvidar, siempre y cuando fuera la señorita Swift quien le tendiera una rama de olivo.

"La situación es la siguiente: sinceramente, ella es la que lo empezó todo así que debe ser ella quien acabe con ello", aseguró este lunes en la sección 'Carpool Karaoke' del 'late night' de James Corden en la televisión estadounidense.

Katy insiste en que en su día descolgó el teléfono para tratar de hablar con Taylor y solucionar sus diferencias, pero -según su versión de los hechos- la artista rubia no estaba por la labor.

"Intenté hablar sobre todo esto con ella pero ella no quiso. Yo siempre hago lo correcto pero al final no sirve para nada. Ella se cerró en banda, pero va y escribe una canción sobre mí y yo me quedé: 'Vale, muy bien. ¿Así es como quieres resolverlo?'", reveló en el mismo programa.

Ahora bien, la cantante de 'Roar' tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Como parte de su próximo disco, acaba de estrenar el sencillo 'Swish Swish' sobre el que ha reconocido en su entrevista con James Corden -innecesariamente por otra parte debido a su 'sutil' título'- que sí versa sobre su rivalidad con Taylor.

"Lo que quiero decir es que estoy preparada para que toda esta tontería acabe ya. Ahora bien, hay una cosa llamada la ley de causa y efecto. Si haces algo, habrá una reacción. Créeme, cariño, habrá una reacción. Se trata del karma. Sinceramente creo en la unión entre mujeres, no la división ni en todas estas tonterías. Las mujeres unidas harán de este un mundo mejor", concluyó Katy en lo que podría interpretarse como un intento de acercar posturas o como un nuevo ataque velado a la estrella de 'Shake It Off'.