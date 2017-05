La conmovedora carta de de la esposa de Chris Cornell tras su repentina muerte

Días después de la sorpresiva muerte de Chris Cornell, todavía queda en el ambiente un sabor amargo tras una decisión que muchos quisieran el cantante no hubiera tomado.

El vocalista de Soundgarden y Audioslave se quitó la vida a los 52 años y los primeros indicios apuntan a una posible depresión, ante tal panorama su esposa escribió una emotiva carta que fue publicada por la Revista Billboard.

En ella, Vicky Karayiannis expresa su profundo dolor y el arrepentimiento que la invade por no estar al pendiente del artista en los días previos a su trágico fallecimiento.

"A mi dulce Christopher, Fuiste el mejor padre, esposo y yerno. Tu paciencia, empatía y amor siempre siempre lo demostraron.

Siempre dijiste que te salvé, que no estarías vivo de no ser por mi. Mi corazón se iluminaba por verte feliz, vivo y motivado. Emocionado por la vida. Hacías todo lo que podías por dar. Tuvimos la mejor época de nuestras vidas en la última década y siento mucho, mi dulce amor, que no vi lo que te pasaba aquella noche. Lamento que estuvieras sólo, y sé que ese no eras tú, mi querido Christopher. Tus hijos también lo saben, así que puedes descansar en paz.

Estoy destrozada, pero saldré adelante por ti y cuidaré a nuestros hermosos bebés. Pensaré en ti cada momento de cada día y lucharé por ti. Tenías razón cuando dijiste que somos almas gemelas. Se ha dicho que los caminos que se han cruzado volverán a hacerlo otra vez, y sé que tú vendrás a encontrarme, y estaré esperándote aquí. Te amo más de lo que alguien ha amado en la historia del amor y más de lo que alguien más podrá.

Por siempre y para siempre. Tu Vicky"

El cantante estaba por estos días en gira con su agrupación Soundgarden en los Estados Unidos.