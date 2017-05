Ariana Grande anuncia concierto benéfico en Manchester tras la tragedia

La cantante Ariana Grande ha estado muy afectada por el terrible hecho terrorista que se registró al finalizar su concierto en el Manchester Arena y que cobró la vida de 22 personas.

Por tal motivo la intérprete dio a conocer un comunicado oficial de su parte en donde además de expresar el dolor que siente, también oficializó su regreso para hacer un show benéfico con las víctimas y en honor a quienes fallecieron.

La estadounidense expresó en su carta todo lo que siento luego del hecho: "NUNCA SEREMOS CAPACES DE ENTENDER POR QUÉ PASAN EVENTOS COMO ESTOS PORQUE NO ESTÁ EN NUESTRA NATURALEZA Y POR ESO NO DEBERÍAMOS RETROCEDER. NO TRABAJAREMOS EN MIEDO, NO DEJAREMOS QUE NOS DIVIDAN, NO DEJAREMOS QUE EL ODIO GANE" además en otra parte del texto le hace una promesa a cada uno de sus fanáticos que la siguieron en ese show y siguen su carrera: "Volveré a la increíble y valiente ciudad de Manchester para pasar tiempo con mis fans y celebrar un concierto benéfico en honor y recaudar dinero para las víctimas y sus familias "

Por otro lado Ariana compartió en twitter una página que recibe donaciones y todo tipo de ayudas con los afectados de este terrible atentado en Manchester.