Así se enteró el hijo de Orlando Bloom que su padre era famoso

Puede que el hijo de Orlando Bloom y su exmujer, la modelo Miranda Kerr, acabe de cumplir 6 años, pero eso no le impide ser ya uno de los mayores fans de la franquicia de aventuras 'Piratas del Caribe' a pesar de que dichas películas estén recomendadas a mayores de 12 años.

En un principio el actor mantuvo a su pequeño Flynn al margen de su exitosa carrera cinematográfica para reforzar así su identidad de padre, pero finalmente decidió ser él quien le explicara al niño los misterios del séptimo arte gracias a los cuales su padre da vida al herrero reconvertido en el capitán inmortal del Holandés Errante.

"Sí que ha visto 'Piratas del Caribe'. Yo tenía mis reservas, obviamente, porque siempre esperas poder mantener cierto grado de normalidad y no quería que supiera a qué se dedica papá. Pero cuando empezó a ir a la escuela, pensé que todos los hermanos y hermanas de sus compañeros iban a hablar de la película que se estrena próximamente. Y quería que compartiéramos ese recuerdo de cuando le enseñara las películas", reveló el intérprete a su paso por el 'late night' de Jimmy Fallon.

El momento elegido por Orlando para revelarle a su hijo esa faceta desconocida de su vida fue el verano pasado, mientras pasaban unos días juntos en Francia. De manera casi improvisada, el intérprete instaló una pequeña pantalla y le proyectó uno de sus filmes, al tiempo que capturaba en vídeo la divertida reacción de su retoño al darse cuenta de quién era el protagonista.

"Le puse la película y mientras la estaba viendo yo le estaba grabando. Me dijo: 'Espera, ese eres tú. ¿Cómo puede ser? ¡Eres tú!', y después pareció que estaba algo disgustado y me asusté porque se me ocurrió que quizá debería haberlo hablado primero con un psicólogo infantil y no podía creer que hubiera tenido una idea tan horrible. Pero al final le acabó encantando", recordó.

Aunque a Flynn no le costó demasiado reconocer a su progenitor incluso caracterizado como su personaje, sí le resultó más complicado distinguir entre realidad y ficción en lo relativo a aquellas destrezas que Orlando despliega en pantalla.

"Su reacción fue: 'Un momento, ¿cuánto tiempo puedes aguantar la respiración bajo el agua? ¿Puedes hacer todo eso de verdad?'. Y yo le contesté: 'Por supuesto, colega, tanto como quiera. Puedo andar de un lado al otro del océano'. Todavía piensa que es verdad, soy un superpapá", bromeó.