El consejo sexual que Katy Perry comparte con sus fans a sus 30 años

Katy Perry últimamente no se guarda nada y eso quedó demostrado en su más reciente presentación en un famoso club de Londres llamado The Water Rats, recinto en el que no se presentaba desde hace 9 años.

Al ver que su público evidentemente se tranforma y ha crecido, quiso ser sincera con ellos respecto a cómo vive ahora su sexualidad y respecto a el tema de la edad, esto declaró la cantante:

"Si no están contentos con su vida sexual ahora, tranquilos, el sexo es impresionante a los 30. Ya llegarán". Además agregó que al pasar el tiempo, todo se vuelve mejor: "No puedo hablar por los que tienen más de cuarenta años, pero estoy segura de que es aún mejor. Divertido, consensuado e íntimo", dijo la intérprete quien presentó en vivo su sencillo "Bon Appétit.

Al parecer la cantante sí que tiene claro cuál es la mejor etapa de su vida y eso también lo demuestra con una sensualidad a flor de piel que hemos visto en sus más recientes videos.