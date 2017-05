Heidi Klum no tiene ningún reparo en posar desnuda

La modelo Heidi Klum ha sido elegida en múltiples ocasiones como la mujer más bella del planeta. No es de extrañar, pues, que aceptara sin pensárselo dos veces la propuesta del aclamado fotógrafo John Rankin para que posara desnuda para él en una sesión de fotos que ahora ha sido recogida en el libro 'Heidi Klum by Rankin'.

El entusiasmo de la modelo ante este proyecto contrastó notablemente con las dudas que suscitó la idea entre su círculo de allegados, que cuestionó que ese fuera el mejor momento para que ella se dejara retratar sin ropa, aunque la alemana no se dejó amilanar por la opinión de terceras personas.

"Pensé: '¿Por qué no?'. Algunos amigos míos me dijeron: 'Estás a punto de cumplir 44 años... ¿por qué ahora?'. Y yo les contesté que por qué no. Creo que tenemos que seguir celebrando el cuerpo de la mujer, sea cuál sea su edad", aseguró a un medio británico.

Esta no es la primera vez que la mítica ángel de Victoria's Secret se desnuda delante de una cámara, pero sí la única que la llevará a mostrar abiertamente los resultados al mundo. Una de las razones por las que ha querido hacerlo ahora, y no en sus inicios en el mundo del modelaje, es que una vez pasados los 40 por fin ha acumulado la confianza necesaria para revelarse en todo su esplendor.

"Ya he posado desnuda antes, pero nunca se lo había enseñado a nadie. Me siento más cómoda ahora que cuando era una veinteañera. Creo que cuando era más joven también era más tímida. He conseguido ser yo misma finalmente", confesó en la entrevista.

Los estragos del paso del tiempo o los cambios que ha experimentado su figura tras cuatro embarazos no preocupan demasiado a la estrella de las pasarelas a la hora de exhibir públicamente su todavía espléndida figura.