Sia vuelve a sorprendernos con otra canción que pone de manifiesto su fuerza interpretativa, esta vez la cantante hace parte del soundtrack oficial de una de las películas más esperadas de la temporada, "Wonder Woman".

Se trata de la canción "To be human" que muchos ya han podido apreciar en la banda sonora de la cinta que protagoniza la actriz de origen israelí Gal Gadot y que cuenta con la dirección de Patty Jenkins.

La intérprete ha lanzado este single en sus redes sociales alcanzando miles de likes en poco tiempo y es que no es la primera vez que logra posicionar una de sus canciones en el séptimo arte, ya lo había hecho antes en cintas como Lion con "Never Give Up" y 50 sombras más oscuras con "Helium".