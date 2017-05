La enfermedad que tiene Halsey que muy pocos conocían

A la joven intérprete le preocupa que, de esperar más tiempo para quedarse embarazada, la endometriosis que padece desde hace años -una enfermedad que consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero- le impida cumplir su sueño de tener hijos.

"Es algo que siempre tengo presente, pero el tiempo pasa más rápido para mí porque tengo endometriosis, así que tengo que pensar en estas cosas de modo diferente a la mayoría de las mujeres. Sin embargo, es verdad que muchas mujeres también lo tienen que hacer, porque esta enfermedad afecta a mucha gente. En mi caso, además soy artista y salgo a menudo de gira, pero al mismo tiempo tengo muchas ganas de convertirme en madre. Adoro a los niños", reveló a su paso por la emisora australiana Nova FM.

hopeless fountain kingdom JUNE 2nd Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 28 de May de 2017 a la(s) 6:20 PDT

Aunque por el momento no se le conoce pareja estable desde que finalizara su relación con el rapero noruego Lido (Peder Losnegård) hace unos meses, no resultaría demasiado sorprendente que la artista decidiera aparcar temporalmente sus compromisos profesionales para estrenarse en la maternidad y, posteriormente, compaginar ambos aspectos de su vida llevándose a sus futuros retoños de viaje con ella.

"Conozco a muchos niños y hay mucha gente que trabaja conmigo que son el resultado de relaciones que se crearon cuando sus padres estaban en la carretera, y resultaron ser unos niños estupendos", reconoció en la misma entrevista la artista de 'Now or Never', que de momento vuelca todos sus instintos maternales en su perro Jagger.

🌸🌺🌼🌻 @donslens Una publicación compartida de halsey (@iamhalsey) el 20 de May de 2017 a la(s) 10:04 PDT

Halsey ya estuvo a punto de debutar en la maternidad en 2015, aunque tristemente sufrió un aborto espontáneo poco antes de ofrecer un concierto en la plataforma online Vevo Lift ante millones de espectadores virtuales.