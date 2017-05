Coldplay y Justin Bieber se unen al concierto de Ariana Grande en Manchester

Ariana Grande anunció que el concierto "One Love Manchester" se realizará en la ciudad en el campo de cricket Old Trafford a casi dos semanas de que un atacante suicida matara a 22 personas en el concierto de la estrella pop en Manchester.

Justin Bieber, Coldplay y Katy Perry unirán sus fuerzas con Grande en un concierto benéfico en Manchester, Inglaterra el domingo.

Otros artistas que se presentarán en la gala son Pharrell Williams, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan y Take That. Las ganancias serán destinadas a un fondo de emergencia creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja Británica.

Los boletos saldrán a la venta el jueves.

"No nos rendiremos ni actuaremos por miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio gane”, dijo Grande en un comunicado. “Nuestra respuesta a esta violencia deberá ser unirnos más, ayudarnos, amarnos más, cantar más fuerte y vivir de una manera más bondadosa y generosa que antes”.

“Se supone que la música sirve para sanarnos, para unirnos, para hacernos felices, y seguirá haciéndolo”, agregó la cantante.