Martin Garrix el video de su canción "There for you"junto a Troye Sivan

El dúo compuesto por el talentoso Martin Garrix y Troye Sivan estrenó su nuevo sencillo "There for you" en el Festival Coachella de este año, recibiendo un cubrimiento estelar por parte de toda la parrilla de medios incluyendo Variety, Nylon y Teen Vogue, con Idolator afirmando:

“Esta inesperada colaboración jugó a favor de ambas de sus fortalezas – desde la vulnerabilidad natural de la voz de Troye, hasta la habilidad de Martin de agregar grandes rasgos de pop-EDM a la música.”

Producida, mezclada y masterizada por Martin Garrix y co-escrita por Garrix y Sivan, There For You es tanto emotiva como apasionante.

FINALLY #ThereForYou is OUT NOW!!!! Una publicación compartida de Martin Garrix (@martingarrix) el 25 de May de 2017 a la(s) 10:59 PDT

El video tipo documental para There For You fue grabado en San Francisco, California por Taylor Cut Films (Usher, Ciara) y da un vistazo a las vidas de ambos Martin y Troye llevando a su presentación del nuevo sencillo la semana pasada en el Bill Graham Civic Auditorium en San Francisco.

Martin Garrix comenta sobre trabajar con Troye en el track: “He sido tan afortunado de trabajar con un artista tan increíble como lo es Troye en esta canción. He sido fan hace siglos y él tenía una idea para este track, me la mandó y lo demás es historia. Él es un verdadero artista, y por encima de todo, un buen amigo. Muy feliz de poder compartir con ustedes el resultado de nuestro trabajo duro.” Troye Sivan añade: “Trabajar con Martin ha sido una experiencia tan increíble. Él pone cada pedazo de sí mismo en todo lo que hace y se apersona completamente. Estoy muy orgulloso de lo que hemos creado juntos en There For You.”

There for You es el paso seguido al hit de Garrix Scared To Be Lonely feat. Dua Lipa el cual superó más de medio billón de streams en todo el mundo desde su lanzamiento a finales de enero. The FADER describe a Scared To Be Lonely como “…un track emotivo con un beat pesado que... vas a querer oír bastante este verano.”

Comunicado de prensa.