La fuerte crítica de Noel Gallagher a la música de Harry Styles

El ex integrante de Oasis Noel Gallagher, se ha caracterizado desde siempre por tener un crudo criterio respecto a los lanzamientos musicales de las nuevas generaciones de artistas.

Curiosamente Gallagher habló hace algún tiempo del futuro poco prometedor de One Direction y llamó a la agrupación "banal". Ahora la emprende contra uno de sus ex integrantes, el popular Harry Styles, al que le otorgó fuertes críticas por su canción "Sign of the times".

"Los de mi edad están gordos, son unos calvos idiotas con tatuajes gastados que se sientan en sus garajes y escriben estupideces como 'Sign of the times'. Algo que, francamente, ¡mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!", expresó el intérprete.

Además añadió: "No me importa la canción, mi mujer dijo, '¿has oído la nueva canción de Harry Styles? Es como Prince' y yo estaba como, sin siquiera escucharlo, 'te puedo asegurar que no es como Prince".

Estas declaraciones han provocado toda clase de comentarios especialmente por parte de las directioners y actuales seguidoras de Harry.