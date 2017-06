Niall Horan no confía en la opinión de su madre en cuestiones de música

El cantante Niall Horan ha dejado de tener en cuenta el criterio de su madre en lo que a sus composiciones musicales se refiere tras darse cuenta de que, bien sea por pura ceguera emocional o por miedo a herir sus sentimientos, su madre siempre le decía que sus temas eran una obra de arte.

"Es difícil tocar algo para mi madre. Para ella todo es maravilloso, así que la suya no cuenta como una opinión sincera. Vivo con mi primo y a veces toco para él. Tiene buen oído para estas cosas, así que si algo es una mi**** me lo dice directamente. No preguntes a tus padres, porque siempre te dirán que es lo mejor", ha confesado el irlandés en el programa de radio neoyorquino de Elvis Duran.

La salida al mercado del primer disco de Harry Styles y del sencillo en solitario de Liam Payne no ha hecho más que aumentar la ansiedad, y las expectativas, de los fans de One Direction ante un próximo álbum de Niall que siga afianzando su trayectoria como solista tras su single 'Slow Hands'. Sin embargo, el artista no tiene ninguna prisa en proporcionar nuevo material a sus fans, ya que antes quiere disfrutar de la promoción de su canción.

"Estaré todo el verano ocupado con 'Slow Hands'. Cuando acabe con todo esto, puede que en otoño pueda sacar algo. Todavía no tengo una fecha concreta para eso, pero supongo que lo haré saber pronto. Antes había muchos secretos al respecto, ¿te acuerdas cuando se avisaba con seis meses de un nuevo álbum? Eso ya no se lleva. Cuando sienta que he terminado con la promoción de 'Slow Hands', Les daré un álbum. Se los diré a ustedes primero. Terminaré pronto, no falta mucho", ha anunciado en la misma conversación.