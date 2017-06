Kris Jenner ataca nuevamente a Caitlyn Jenner

Desde que Caitlyn Jenner publicara sus memorias, tituladas 'Los Secretos de mi Vida', su exmujer Kris Jenner y ella han mantenido un muy público enfrentamiento debido a las distintas versiones que ofrecen sobre cómo llegó a su fin su matrimonio.

En un adelanto del próximo episodio del reality familiar 'Keeping Up with the Kardashians', la matriarca del mediático clan y su hija más famosa, Kim Kardashian, acusan a Caitlyn de 'culpar de todo' a Kris, construyendo una historia completamente falsa que, desde su punto de vista, tendría como único objetivo limpiar su mala imagen pública.

"No sabe manejar la publicidad negativa, así que me ha convertido en una especie de cabeza de turco. Quiere dejarme en evidencia", ha explicado Kris a Kim.

Una de las razones tras el enfado monumental que tiene ahora Kris es que su expareja y padre de sus dos hijas menores le ocultara hasta la publicación de su autobiografía los términos en que se produjo su divorcio de su segunda esposa, Linda Thompson -con quien tiene a sus hijos Brandon y Brody Jenner-, un detalle de su pasado que aparentemente se olvidó de comentarle antes de que ellos pasaran por el altar.

"Ha montado esa elaboradísima historia sobre cómo Linda y ella finalizaron su relación. Cait me podría haber contado lo mismo que relata en su libro. Según ella, Linda se enfadó tanto que Caitlyn tuvo que confesarle su disforia de género. ¿Por qué no me contaste a mí lo que de verdad pasó con Linda para que pudiese tomar mi propia decisión de si casarme o no con alguien que en realidad quería ser una mujer?", ha continuado la empresaria de 61 años.

Por su parte, la mujer de Kanye West, quien hasta leer las polémicas memorias había mantenido una relación estrecha con su padrastro, se ha posicionado ahora completamente del bando de su madre y ha criticado duramente las decisiones de Caitlyn Jenner.

"Empezó tres familias con tres personas completamente diferentes y acabó jod***** a todos", ha sentenciado.