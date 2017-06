Rita Ora habla de su estrecha relación con Cara Delevingne

Hasta hace cinco años, la cantante Rita Ora y la modelo Cara Delevingne eran prácticamente inseparables y utilizaban el curioso apelativo 'wifey', que se podría traducir como 'esposa', para referirse la una a la otra.

Pese a que en su momento ninguna de las dos quiso pronunciarse sobre la naturaleza exacta de su relación, que siempre había sido puesta en entredicho, ahora ha sido la estrella de la música quien ha reabierto el debate para dejar una vez más en el aire si entre ella y Cara hubo algo más.

"Sí, creo que empezamos una moda llamándonos 'wifey'. Ella es una de mis personas favoritas, pero todo eso forma parte de otra era. En aquel entonces íbamos a fuego", ha relatado a la revista #Legend.

Para desgracia de todos los curiosos, Rita sigue apostando por jugar al despiste, sin desmentir ni confirmar y dejando siempre la puerta abierta a que cada uno se imagine lo que crea conveniente.

"Bueno, esa era la cuestión. Que la relación era ambigua", ha sido la respuesta de la intérprete de 'I Will Never Let You Down'.

En vista de los contantes rumores que circulan acerca de su orientación sexual, la cantante ha querido aclarar que una de las canciones que se incluye en su nuevo disco, titulada 'Girls', no hace referencia a una supuesta preferencia por las mujeres en el terreno sentimental, sino al empoderamiento femenino.

Sin embargo, esta aclaración por parte de Rita no debe interpretarse como un posible temor por su parte a que la juzguen por sus preferencias sexuales, en caso de que se inclinaran hacia el sexo femenino.

"La gente simplemente es como es. Eliges quien eres y quien quieres ser. Y esa es quien soy yo. No juzgo a nadie. No tengo opiniones para nadie, excepto para mí misma. Hago lo que siento. Me dejo llevar mucho por mis instintos, actúo según lo que sienta", ha matizado sin entrar en detalles.