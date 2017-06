El exclusivo evento que organizó el productor J.J. Abrams en Los Ángeles pretendía, ante todo, servir como presentación de la nueva película de acción dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Ansel Elgort, 'Baby Driver', que llegará próximamente a los cines.

Sin embargo, los famosos asistentes a la fiesta -entre los que se encontraban Christopher Nolan, Sacha Baron Cohen y Mark Hamill- podrían haber sido testigos también del inicio de una nueva pareja de Hollywood formada por dos de los solteros más atractivos de la industria: Jon Hamm, uno de los actores del filme, y Kate Beckinsale.

GETTY IMAGES

"Estuvieron coqueteando toda la noche y él no paró de seguirla donde quiera que fuera. Era como si no pudiera despegarse de ella. Kate estaba con una amiga, pero la ignoraron todo el tiempo y solo charlaban entre ellos. Él se inclinaba para hablarle al oído y ella no paraba de reír y reír", relató un testigo presencial al diario New York Post.

Si finalmente la velada da paso a un nuevo romance entre el protagonista del 'Mad Men' y la guapa británica, sería el primero para él en casi dos años, desde que pusiera punto final a su largo noviazgo de más de una década con la también actriz Jennifer Westfeldt.

En el caso de Kate -que tiene una hija, Lily (18), fruto de su fallida relación con Michael Sheen-, este sería también su primer idilio conocido tras su reciente divorcio del cineasta Len Wiseman.

Happy oh happy Una publicación compartida de Kate Beckinsale (@katebeckinsale) el 8 de Abr de 2017 a la(s) 11:41 PDT

Solo el tiempo dirá si la supuesta buena química que surgió entre las dos estrellas de cine se convierte en un futuro en una sólida y duradera relación.