Major Lazer nos presentó recientemente su nuevo EP, lo que tiene esta nueva propuesta musical es sin duda sus colaboraciones. La primera hecha con Camila Cabello, Quavo y Travis Scott, llamada "Know no Better".

Ahora nos presenta una con aires más latinos llamada "Buscando huellas" en donde está invitado el cantante urbano colombiano J Balvin junto al gran Sean Paul.

Este sencillo sin duda será un hit pues combina el reguetón, el dancehall y la electrónica al 100%.