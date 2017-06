La hija de Pink se avergüenza de su famosa madre por estas razones

En lo que a ganarse la aprobación de sus retoños se refiere, a la cantante Pink le ha servido de más bien poco ser una de las divas del pop más contestataria de la industria que, a sus 37 años, sigue contando con una legión de entregados seguidores que se traduce en millones de seguidores en la esfera virtual.

De hecho, como ha asegurado la artista estadounidense en sus redes sociales, a su hija mayor Willow (6) no le hace ninguna gracia que su famosa madre aparezca en público haciendo gala del personalísimo estilo que, sumado a su talento en directo y su poderosa voz, la convirtieron en una estrella hace más de una década.

"El otro día fui a la guardería de mis hijos para llevar galletitas y dulces con los que celebrar el cumpleaños de la mayor. No entiendo por qué estaba tan avergonzada de mí, ni que llevara un kilo de maquillaje o me hubiera vestido como una 'pop star'... Estos niños de hoy en día", escribió Pink con un punto de resignación en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que mostraba el look que había elegido para ese día y que, en defensa de su retoño, no la hacía pasar precisamente desapercibida debido a la flor dorada que lucía en el cabello y su llamativa sombra de ojos.

Al margen de las críticas de su pequeña, la cantante -madre de dos hijos con su marido Carey Hart: el pequeño Jameson, de cinco meses, y la simpática Willow- hizo todo lo que estuvo en su mano para asegurarse de que la cumpleañera disfrutara de un día inolvidable, como demuestra la impresionante tarta de fresa de la que presumió en la esfera virtual, aunque sin mencionar si la había horneado ella o era de encargo.