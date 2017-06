Matthew Perry tiene pesadillas con el hipotético reencuentro de 'Friends'

Desde que se emitiera el último episodio de 'Friends' hace ya más de una década, los seguidores más acérrimos de la serie de la NBC esperan con ilusión que algún día vuelvan a la televisión el grupo de amigos formado por Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joey y Phoebe.

Sin embargo, lo que para ellos sería un sueño hecho realidad supondría para uno de sus protagonistas, el actor Matthew Perry, su peor pesadilla, ya que ese hipotético retorno a la pequeña pantalla le produciría, por encima de todo, una gran angustia al sentirse incapaz de igualar el altísimo nivel de aceptación entre el público que tuvo la serie original.

"A menudo tengo pesadillas, no estoy de broma. Estoy durmiendo y tengo una pesadilla en la que volvemos a hacer 'Friends' y a nadie le importa. Volvemos a hacer toda una serie de nuevo y a nadie le interesa. Así que si alguien me pide mi opinión, voy a decir que no. La cosa es la siguiente: terminamos estando en lo más alto y eso no se puede superar. ¿Por qué deberíamos volver y hacerlo de nuevo?", revela a la revista Variety.

Puede que el actor estadounidense no quiera ni oír hablar sobre una posible segunda entrega de la ficción creada por David Crane y Marta Kauffman en parte porque tiene pensado volver al medio que le hizo famoso en los años noventa con otro proyecto de producción propia, a pesar de no estar seguro de si su humor negro encajará con el perfil de comedias por el que las cadenas apuestan a día de hoy.

Si finalmente se produjera el esperado reencuentro de los asiduos del Central Perk, pillaría de sorpresa a todos sus admiradores e incluso a los antiguos compañeros de reparto de Matthew, que en los últimos años se han dedicado a desmentir esa posibilidad, como lo hacía la actriz Lisa Kudrow hace solo unas semanas.

"No creo que vaya a pasar. Nos divertiríamos mucho, sí, pero ¿sobre qué trataría? Piénsalo. Lo que más gustaba de la serie era que trataba de gente veinteañera y que eran como una familia. Ahora, cada uno de ellos tendría su propia familia. ¿Quién querría ver eso?", afirmaba la encargada de dar vida a la extravagante Phoebe en el programa TODAY.