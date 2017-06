Liam Payne se une a sus ex compañeros de One Direction quienes han dado pasos firmes en solitario como Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Harry Styles.

En esta ocasión el ex integrante de la boyband, nos presenta el video de "Strip that down", canción que hace con la colaboración de Quavo.

En este videoclip se evidencia que el intérprete juega con los ritmos y con una melodía que además de tener el encanto especial de la composición de Ed Sheeran, trae el sello ahora muy sensual del joven intérprete que aún a muchas vuelve locas con su físico.