El musical sobre la vida de Cher llegará a Broadway en 2018

La cantante Cher verá plasmada su fascinante historia de vida y algunos de los hitos de su prolífica y exitosa carrera profesional sobre las tablas de Broadway con una ambiciosa producción teatral de la que ahora se ha revelado que se estrenará finalmente en 2018.

Así lo ha confirmado la propia artista en su perfil de Twitter con una publicación en la que comunica a sus seguidores que dentro de un año tendrán la oportunidad de disfrutar de 'Cher: The Musical', tras haber recibido del guionista y del director de la futura obra, Rick Elice y Jason Moore respectivamente, la noticia que tanto tiempo llevaba esperando.

"Acabo de hablar por teléfono con el guionista y el director del musical. Habrá actuaciones en el teatro con actores, bailarines y cantantes. Llegará a Broadway en 2018", reza el mensaje que dejó en su perfil la polifacética intérprete, quien hace solo unos meses asistía a una primera lectura del libreto, de la que salió ilusionada y con lágrimas de emoción en sus ojos.

me Una publicación compartida de Cher (@cher) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 10:22 PDT

El citado musical repasará buena parte de la extensa trayectoria de la diva de 71 años, pero se centrará en las tres etapas más importantes de su carrera: sus inicios en la década de los 60 como corista del trío The Ronettes y sus duetos con el que fuera su primer marido, el músico Sonny Bono, su período como artista melódica y más roquera en los 70, y su reconversión final en estrella de la música disco con éxitos como 'Believe' o 'Strong Enough' a finales de los 90.

"En esta producción, los personajes de BABE, LADY y STAR representan a Cher en diferentes momentos de su vida: interpretando a la adolescente que se enamora de Sonny Bono (BABE), a la exitosa estrella de la música que navega por los desafíos que se encuentra en la industria del entretenimiento (LADY) y la mujer que conocemos hoy con una fascinante y rica vida llena de experiencias, éxitos y fracasos (STAR)", reza un extracto de la sinopsis que se dio a conocer hace unos meses de cara al proceso de audiciones.