Ed Sheeran es el nuevo invitado de James Corden en su popular Carpool Karaoke en donde contó anecdotas de su vida y se mostró más relajado de lo normal pues a decir verdad en la conversación confesó que es demasiado tímido y que se siente un poco inseguro sin su guitarra.

Uno de los momentos más graciosos fue prácticamente en el inicio de la sección, pues apenas el británico se subió al carro, el presentador lo recibió con su hit "Shape of you", canción que según Corden es demasiado sexy, por esa razón Ed Sheeran quiso jugar un poco y le tocó la entrepierna, provocando risas y un momento muy gracioso.

Finalmente y con su amada guitarra, el intérprete descretó a muchos cantando junto a Corden éxitos como ‘Thinking Out Loud’, ‘Castle On The Hill’ y ‘Love Yourself’.