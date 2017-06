Louis Tomlinson firma un contrato discográfico con el sello de Simon Cowell

El cantante Louis Tomlinson ha demostrado su lealtad para con Syco Music, la discográfica de Simon Cowell con la que trabajó durante su etapa como uno de los integrantes de One Direction, al firmar un contrato discográfico que lo liga durante 18 meses al sello, que se encargará ahora de producir su álbum debut como solista, todavía sin fecha de estreno.

"Estoy muy feliz de haber firmado con ellos. Me hace mucha ilusión poder continuar mi relación con Syco, así como trabajar con el maravilloso equipo de [la discográfica] RCA en Estados Unidos. Me he estado dejando la piel en el estudio y no veo la hora de poder compartir con vosotros lo que he compuesto. Como siempre, me gustaría agradecer a mis fans su increíble apoyo", confirmó el artista al diario The Sun.

Can't sleep Una publicación compartida de Louis Tomlinson (@louist91) el 13 de May de 2017 a la(s) 4:51 PDT

Este acuerdo le convierte en el único miembro de la 'boy band' que ha apostado por la compañía de discos del todopoderoso productor, quien en su día convirtió a cinco jóvenes desconocidos en estrellas de la música al convencerles de que unieran fuerzas para lograr entrar en el concurso 'The X Factor' tras ser rechazados en las audiciones en solitario.

Louis es uno de los componentes de One Direction que más unido permanece a Cowell, que a buen seguro se alegrará de que al menos uno de los cinco chicos le devuelva la confianza que él depositó en ellos hace siete años, a diferencia de Zayn Malik -quien firmó con RCA Records-, Harry Styles -con Columbia-, o Liam Payne y Niall Horan, que optaron por Capitol.

"No es ningún secreto que Simon se llevó una decepción cuando los demás se fueron con otras productoras pero siempre ha tenido una relación más cercana con Louis. En los últimos 18 meses, han estado trabajando codo con codo en varios proyectos, así que serle leal en este sentido no pudo ser más fácil", reveló una fuente al mismo medio.

En diciembre del año pasado, el artista de 25 años presentó su primer sencillo como solista, 'Just Hold On' -en colaboración con el DJ Steve Oaki-, que tuvo un recibimiento moderado entre la crítica y el público.