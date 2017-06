Piqué aconsejó a Shakira cuando pensó en retirarse de la música

Shakira ha revelado más detalles de la relación que tiene con su compañero de vida Gerard Piqué, en esta ocasión la barranquillera ha revelado a la Revista Vanity Fair que en algún momento se sintió agobiada cuando recién se convertía en madre.

La cantante atravesó una crisis después que nació su segundo hijo Sasha, por lo que la barranquillera contempló retirarse de la música.

“Fue un proceso difícil, estaba en conflicto conmigo misma y mis dos pasiones, la música y ser madre. Incluso, por un momento tuve miedo escénico, no sabía cómo se sentiría volver a los escenarios, ni cómo me recibiría el público. Estaba confundida, tenía la tentación de retirarme y dejar todo atrás”, dijo la cantante.

Sin embargo Piqué no permitió esto y la volvió a centrar, a poner "con los pies en la tierra" como ella lo afirma.

"Me dijo alto y claro que nunca permitiría que me retirara de la música: ‘Te jubilaras cuando ya no tengas nada más que decir. Ahora sal ahí fuera y haz lo que mejor sabes hacer", dijo la intérprete de "Me enamoré" que sigue imparable con su álbum "El Dorado"