U2 le cumplió la cita a sus fanáticos en Bonnaroo 2017 en su segunda jornada, siendo por supuesto los más aclamados de la noche en Manchester, Estados Unidos.

La banda con Bono a la cabeza repasó un setlist del The Joshua Tree, legendario material que le da el nombre el tour que los tiene girando por todo el planeta y con el que aterrizarán en octubre en Colombia.

Te dejamos las canciones y las mejores fotos de la banda que disfrutamos anoche en el festival:

* Sunday Bloody Sunday

* New Year’s Day

* Pride (In The Name Of Love)

* Where The Streets Have No Name

* I Still Haven’t Found What I’m Looking For

* With Or Without You

* Bullet The Blue Sky

* Running To Stand Still

* Red Hill Mining Town

* In God’s Country

* Trip Through Your Wires

* One Tree Hill

* Exit / Wise Blood / Eeny Meeny Miny Moe

* Mothers Of The Disappeared

* Beautiful Day / Under The Bridge

* Elevation

Vertigo

Ultra Violet (Light My Way)

One