La madre de Camila Cabello lloró con su primer sencillo en solitario

El proceso artístico para crear el primer disco en solitario de Camila Cabello, 'The Hurting. The Healing. The Living', estuvo marcado por el difícil momento que la cantante atravesaba a nivel personal, debido a sus problemas de ansiedad y a su infelicidad general. Inevitablemente, estos sentimientos acabaron reflejados en las canciones que la joven componía en los pocos ratos libres que le dejaban sus compromisos con la banda Fifth Harmony, a espaldas de sus entonces compañeras y de su propia madre, Sinuhe.

Tuvo que pasar casi medio año antes de que la joven intérprete se sintiera con fuerzas suficientes para mostrarle a su progenitora uno de esos temas que eventualmente se convertiría en su primer sencillo como solista, 'Crying in the Club'. Seguramente ni ella ni su madre podrán olvidar nunca el momento en que escucharon juntas dicho tema, donde Camila reflejaba uno de los momentos más duros de su vida y que consiguió emocionar hasta las lágrimas a Sinuhe.

"Esa canción fue la primera vez que hablé abiertamente sobre cómo me sentía. Dejé de escribir durante seis meses porque, para mí, escribir significa estar en contacto con mis emociones, ser honesta conmigo misma, profundizar en las partes más oscuras. Y no quería hacerlo, no estaba preparada para hablar sobre lo que me pasaba. Durante seis meses tuve la letra guardada en mi teléfono sin poder sentarme a escribir la canción, pero cuando me sentí preparada, se la tuve que enseñar a mi madre cuando estábamos en el coche, y ella empezó a llorar", confesó este jueves a su paso por el programa de radio 'Elvis Duran and The Morning Show'.

Animada por la sensación de alivio y libertad que experimentó al sincerarse con su madre, la bella artista continuó desahogándose en los versos y estrofas que escribía hasta sentir que ya había conseguido superar lo peor de aquella etapa.

"Me hizo sentir bien y me di cuenta que, en realidad, la única manera de dejar marchar el dolor y superar la tristeza era hablando sobre ello. Si te lo callas, creo que solo lo haces peor. Eso es lo que me pasó a mí hasta que escribí esta canción. Desde entonces comencé a escribir muchas más sobre la misma situación, eso hace referencia a la parte de 'The Hurting' ('El dolor', en español) del título del álbum. Sentí que me encontraba mejor a medida que hablaba más y más sobre ello. Me sentí liberada, la música me liberó", manifestó en la misma entrevista.