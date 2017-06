La cantante Katy Perry lanzó su nuevo álbum, 'Witness' y para celebrarlo decidió recrear en su canal de YouTube su propia versión del reality 'Gran Hermano' en una emisión en directo que duró todo el fin de semana y en la que hubo tiempo para muchas confesiones.

Uno de los invitados que se encargó de sonsacar jugosas declaraciones a la artista fue el carismático presentador James Corden, quien pidió a Katy que clasificara a tres de sus exparejas -Orlando Bloom, John Mayer y Diplo- en función de su desempeño como amantes.

La intérprete de 'California Gurls' no tuvo ningún reparo en nombrar a Mayer como su mejor compañero de cama, seguido de Bloom y del DJ. Tampoco se mordió la lengua a la hora de reconocer que el cantante y actor Josh Groban había sido el chico "que se le escapó", en referencia a su propia canción 'The One That Got Away'.