El nuevo tatuaje de Liam Payne en honor a su hijo Bear

El cantante Liam Payne atraviesa sin duda uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional, ya que además del éxito que está cosechando con su primer sencillo en solitario, 'Strip That down', el sinfín de satisfacciones que le ha brindado su recién estrenada paternidad con Cheryl Cole le tienen sumido en una auténtica burbuja de felicidad.

Por esta razón, el solista quiere inmortalizar en su pecho aquellos sentimientos que se desprenden de uno de los días más importantes de su vida, el del nacimiento de su primogénito Bear Grey.

"Me encanta hacerme tatuajes. No he decidido todavía qué será pero quiero que sea una sorpresa. Quiero hacérmelo en el pecho, así que va a doler bastante", ha confesado al periódico The Sun al tiempo que dejaba de alguna manera patente su capacidad de sacrificio.

Airport boredom... woof😒🐶 Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne) el 11 de Jun de 2017 a la(s) 7:48 PDT

Con este encomiable gesto, el intérprete británico ampliará una vez más una extensa colección cifrada en más de veinte tatuajes, entre los que también destacan dos tatuajes dedicados al amor que le profesa a la cantante de 'Fight for this Love': uno que representa el ojo de la artista y unas rosas que hacen referencia a un enorme y colorido diseño que tiene la estrella del pop en su espalda y trasero.