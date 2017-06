Brad Pitt le pidió perdón a Jennifer Aniston después de 12 años de su divorcio

Ron Galella, Ltd. / Colaborador - Getty Images

Brad Pitt ha pasado momentos llenos de dificultad después que pasó el proceso de divorcio con Angelina Jolie. En entrevista para la Revista GQ Style, el actor ha confesado que ha logrado superar la adicción al alcohol y otras problemáticas que lo aquejaban.

No obstante el actor no puede continuar como si nada sin antes cerrar ciclos y viejas heridas del pasado. En 2005 el artista tuvo una relación de ensueño con la protagonista de "Friends" Jennifer Aniston, un romance que llegó a su final precisamente cuando el galán puso los ojos en Angelina.

Según una fuerte cercana a la estrella consultada por Life & Style, el actor llamó recientemente a Jennifer Aniston y le pidió perdón por como fue tratada y como todo acabó hace 12 años.

"Él habló sobre todo el dolor que le causó y también se disculpó por no haber sido el marido que ella se merecía" afirmó dicha fuente. Además también esta persona cercana a Pitt que no fue fácil para el actor asumir los errores del pasado: "Normalmente él no se abre de esa forma, pero gracias a la terapia que está haciendo por su adicción al alcohol ha aprendido a expresar sus sentimientos"

Se conoció que la rubia, quien ahora está felizmente casada con Justin Theroux, aceptó las disculpas y agradeció el gesto de su ex pareja.