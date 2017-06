Recientemente Katy Perry ha revelado una especie de ranking sexual en donde ublicó a sus tres ex parejas con mejor desempeño en la cama, algo que ha dejado a sus fans muy asombrados.

La cantante había dado la medalla de oro al actor Orlado Bloom , el segundo puesto al cantante John Mayer y en un tercer lugar al Dj Diplo. Pues precisamente este último no se quedó con esta al parecer "deshonrosa" posición y respondió en twitter.

Primero lo hizo al trino de una usuaria de la red social a la que le respondió "Ni siquiera recuerdo tener sexo".

I don't even remember having sex — young ric flair 🌍 (@diplo) 12 de junio de 2017

Por otro dejó un mensaje en su cuenta de twitter que muchos interpretaron como la respuesta a la cantante ante la "medalla" que le otorgó a nivel sexual: “medalla de bronce en los olímpicos del sexo”, escribió.

Al parecer el integrante de Major Lazer se ha tomado con buen humor esta particular confesión de la intérprete de "Chained to the rhythm" quien además dejó por fuera a su ex esposo.