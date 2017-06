Gwyneth Paltrow está pensando en retirarse de la actuación

La actriz Gwyneth Paltrow ha dejado aparcada en los últimos años su carrera cinematográfica para centrarse en su faceta como empresaria al frente del portal de belleza y vida saludable 'Goop', un proyecto que le reporta innumerables satisfacciones a nivel personal y laboral, pero que ahora le han llevado a reflexionar sobre el futuro tan incierto que, a su juicio, le espera en el mundo de la interpretación

"No sé cómo me siento exactamente en cuanto a la idea de actuar en el futuro. Hago un poquito de esto y lo otro cuando tengo tiempo, pero me encanta gestionar mi negocio. Sabes, mi vida me ha llevado a estar mucho más presente en mi empresa, y ahora mismo están pasando muchas cosas [en 'Goop']. Estamos creciendo muy rápido como compañía, es muy emocionante poder hacer mi trabajo", se ha sincerado con el portal de noticias Extra.

La intérprete, que ganó un premio Óscar en 1998 por su papel como Viola De Lesseps en 'Shakespeare in Love', apareció en la gran pantalla por última vez hace dos años en el filme 'Mortdecai' junto a Johnny Depp. Desde entonces, y con el ahora imparable crecimiento de 'Goop' -que años antes fue señalado como 'superficial y elitista' por recomendar productos un tanto extravagantes para el ciudadano de a pie- la estadounidense ha preferido apostar por su negocio.

"Cuando estás al frente de algo que resulta nuevo y original, hay gente que reacciona con demasiado escepticismo: '¿Pero qué locura es esta? ¿Por qué lo haces?'. Y ahora resulta que cinco años después, a todo el mundo le gusta y lo acepta con normalidad. En cualquier caso a mí nunca me ha importado demasiado porque que a alguien no le guste lo que haces o lo que aconsejas no significa que no te quieran a ti", aseguraba la exmujer del cantante Chris Martin a la revista Women's Health.