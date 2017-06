¿Se confirma el romance de Scarlett Johansson y Colin Jost?

Ha pasado menos de un mes desde que se diera a conocer que la actriz Scarlett Johansson y el humorista Colin Jost se habían mostrado muy acaramelados durante la fiesta de final de temporada de 'Saturday Night Live', el famoso espacio satírico que en su última edición llevó a la estrella de Hollywood a retomar su papel de Ivanka Trump y al cómico a presentar la tradicional sección de informativos 'Weekend Update'.

Aunque parecía que el intercambio de besos y otros gestos de cariño era meramente circunstancial, los dos artistas se han encargado ahora de alimentar los rumores sobre la posibilidad de que lo suyo sea algo más serio al dejarse ver el pasado fin de semana disfrutando de una romántica cena en el centro de Nueva York

Según informa un testigo a la revista US Weekly, ambos habrían disfrutado la noche del pasado sábado de una íntima y suculenta cena en el exclusivo restaurante The East Pole ubicado en el corazón de Manhattan, donde no habrían tenido ningún reparo en dedicarse carantoñas y mimos ante el resto de comensales y trabajadores del local.

"Se daban la mano y se miraban el uno al otro como si estuvieran en la intimidad. Estuvieron muy relajados y muy simpáticos", revela a la publicación el citado informante.

El último programa del emblemático espacio de la NBC, previo al parón veraniego, sirvió sin duda para poner el broche de oro a uno de los mejores años de su historia, además de para -quién sabe- constatar el nacimiento de una nueva pareja sentimental del mundo del espectáculo.

"Scarlett y Colin no dejaron de coquetear en toda la noche y de intercambiar gestos de cariño en presencia de todo el mundo. No paraban de reír y parecía que se conocieran de toda la vida", explicaba otro confidente al diario The New York Post sobre la complicidad y la buena sintonía que habrían derrochado ambos en la celebración del cierre de temporada.