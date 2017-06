Lana del Rey presenta un adelanto de su nueva canción "Change"

Lana del Rey está a punto de mostrarnos su nueva apuesta musical con el próximo estreno de su álbum "Lust for Life" que se convertiría en su quinto álbum de estudio y que muchos de sus fans quieren ya tener en sus manos.

Después de sus sencillos "Love" y "Lust for life" que hizo con The Weeknd, la cantante nos presenta otra canción que parece no tener tiempo y que se presenta con el mismo estilo de la intérprete, llamado "Change".

Por medio de su instagram nos dio un adelanto del mismo, y que se podrá escuchar seguramente en el lanzamienti de su álbum el próximo 21 de julio.