Camila Cabello da el visto bueno al nuevo sencillo de Fifth Harmony

Aunque se encuentre muy cómoda en sus primeros meses como flamante solista, Camila Cabello ha querido exhibir una vez más el vínculo emocional que todavía le une al grupo con el que conoció la fama internacional, Fifth Harmony.

Quizá con el objetivo de cerrar definitivamente el enfrentamiento velado que protagonizaron las cinco a base de declaraciones contradictorias sobre los motivos de su precipitada salida de la banda en diciembre, la cantante de origen cubano no ha dudado ahora en dirigirles todo su apoyo al tiempo que alaba la calidad del primer sencillo que acaba de lanzar la 'girl band' ya como cuarteto, titulado 'Down'.

"He escuchado algunos cortes de la canción, no he podido escucharla entera todavía, pero me ha parecido muy guau", ha confesado Camila en su visita a la emisora de radio AMP.

Han pasado ya seis meses desde que la artista de 20 años anunciara que para poder ganar independencia artística y tomar las riendas de su carrera necesitaba abandonar Fifth Harmony. Semejante episodio generó un sinfín de titulares, al margen de por la relevancia de la noticia en sí misma, por los diferentes rumores y filtraciones que surgieron al respecto, que dejaban entrever que la relación de las chicas no era tan idílica como pensaban sus fans.

🌹 Una publicación compartida de Camila Cabello (@camila_cabello) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 4:50 PDT

Aún con los sentimientos encontrados que todavía le invaden al recordar su traumática partida, el tiempo ha otorgado a Camila una perspectiva algo más positiva de lo ocurrido, ya que confía que las chicas no tendrán problema alguno a la hora de mantenerse vigentes en la industria con un miembro menos.

"Obviamente deseo que no hubiese sido así, porque ya sabes, paz... Pero como he dicho antes, les deseo lo mejor. Deseo lo mejor para ellas y estoy segura de que van a arrasar, estoy muy feliz haciendo mi propia música", se ha sincerado en el mismo espacio radiofónico.

El primer álbum en solitario de la intérprete, 'The Hurting. The Healing. The Loving', saldrá a la luz el próximo septiembre.