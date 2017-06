Coldplay estrena su nueva canción “All I Can Think About Is You”. 

Aunque ya pasó un buen rato desde que Coldplay publicó su último álbum A Head Full Of Dreams, este año han logrado colarse una vez más a las listas de popularidad con “Something Just Like This” y su más reciente sencillo “Hypnotised”.

Dichos temas formarán parte de su nuevo EP, Kaleidoscope, que a pesar de que en algún momento pensamos que era el primer adelanto de su siguiente etapa, resultó ser una breve continuación de A Head Full of Dreams.

La fecha de lanzamiento estaba planeada a principios de mes y más tarde fue pospuesta hasta el 30 de junio. Lamentablemente, a pocos días de que esto ocurriera, Coldplay tuvo que realizar unos cambios de último momento y ahora será publicado hasta el 14 de julio (mes y medio después), por lo que decidieron compensar la espera con un nuevo sencillo.

“All I Can Think About Is You” es el siguiente hit de la banda británica que acompañada de un animado lyric video, nos muestra un lado romántico sin la necesidad de tener que decir mucho.