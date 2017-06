Las razones que han llevado a Cameron Díaz a retirarse del séptimo arte

Cameron Díaz es una figura que hemos visto desde 1994 aproximadamente y su incursión en el cine se dio junto al gran Jim Carrey en la cinta "La máscara". Desde allí la rubia de ojos encantadores no paró de trabajar y protagonizar toda clase de cintas entre las cuales por decir algunos nombres están:"The Holiday", "Knight and Day", "The Green Hornet", entre muchas otras que la llevaron a la fama.

El pasado 10 de junio en un evento en Los Ángeles, la estrella de hollywood rompió el silencio y reveló las razones que la han llevado a alejarse de la pantalla grande. Después de trabajar por cerca de 20 años, la actriz sintió la necesidad de parar y hacer una reflexión sobre sí misma.

“Ya no puedo decirme a mí misma quién soy realmente, y eso es algo muy difícil de afrontar. Sentí la necesidad de autocompletarme”, fueron las palabras de la estrella según informa E! News.

Además la talentosa Cameron afirma que a sus 40 años encontró el verdadero amor, por lo que siente la necesidad de dedicar todo el tiempo a su familia.

“Tuve novios antes. Y realmente hay una diferencia entre los esposos y los novios. Tengo un esposo que es mi compañero en la vida y en todo". apuntó.