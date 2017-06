Demi Lovato colabora con Jax Jones en su nueva canción "Instruction"

Después de alcanzar los primeros lugares en los listados con "You Don’t Know Me", el productor Jax Jones ha mostrado su segunda carta para competir con los numerosos hits que quieren destacarse en el verano.

La canción se llama "Instruction" y tiene un sonido especial que cuenta con la poderosa voz de Demi Lovato.

“Sabíamos que necesitábamos a alguien con un cierto nivel de confianza para sacar una canción como esta. Así que la envíe a Demi para ver si estaba interesada. Me pareció que era muy remota, pero que amaba el registro y nos ha entregado todo, se siente en la voz” dijo el productor respecto a su nuevo single.

La canción también trae la colaboración del rapero británico Stefflon Don, lo que asegurará un destacado debut en los charts internacionales.