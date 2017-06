Ed Sheeran pasó 'mucho frío' en el rodaje de 'Juego de Tronos'

Al cantante Ed Sheeran no le basta con ser uno de los artistas más cotizados de la escena musical actual, también se ha propuesto demostrar sus dotes interpretativas en una de las series de mayor éxito de la historia, 'Juego de Tronos', en la que contará con un pequeñísimo papel en la séptima temporada que ya ha grabado. El rodaje fue sin duda una experiencia inolvidable, pero sobre todo por las bajas temperaturas que tuvo que soportar a lo largo de varias horas para filmar una escena que no deja de ser anecdótica en el conjunto global de la trama

"No me puse calcetines térmicos y tuve que estar al aire libre durante unas diez horas en invierno en Inglaterra, así que pasé mucho frío", recordó este jueves en conversación con el portal Entertainment Tonight.

Ahora que el invierno ha llegado por fin a los Siete Reinos, la tierra ficticia en la que se desarrolla la historia escrita por George R.R. Martin, la producción de HBO se ha desplazado a algunos de los lugares más fríos del globo para grabar en escenarios lo más realistas posible, lo que explica las incómodas condiciones climatológicas que tuvo que soportar el artista, que por otra parte también contribuirían a dar más credibilidad a su actuación.

Al margen de lo reveladora que ha resultado la experiencia para él, el británico ya ha advertido tanto a sus fans como a los seguidores de la serie que no esperen que su personaje tenga un rol fundamental en el capítulo en que aparece.

"Creo que se han generado demasiadas expectativas. La gente pensará: 'Oh, oh, está bien'. No es una parte esencial de la serie. Simplemente aparezco en ella", manifestó poco después de revelar que su cameo se producirá al lado de su buena amiga y gran admiradora Maisie Williams, quien da vida a Arya Stark en la ficción.

"Todavía no he visto (la temporada), solo la escena que hice yo, con Maisie Williams, y es decente. Me gusta. No es una escena demasiado emocionante: mantenemos una conversación y para de contar", aseguró.